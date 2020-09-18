﻿ АКБ для Samsung S7270 / S7272 / S7262 / S7390 (B100AE) (в коробке), ориг

До автобуса – мы доставим бесплатно. Стоимость по договоренности 8 800 700-29-40

- стоимость доставки по России. К заказу присваивается номер трекера, для остлеживания местоположения.

от 700 р. - стоимость доставки по России. К заказу присваивается номер трекера, для остлеживания местоположения. - ЕМС СДЭК - Пониэкспресс - Курьер Сервис Экспресс Уточнить стоимость по т. 8 800 700-29-40

- стоимость доставки по России. К заказу присваивается номер трекера, для остлеживания местоположения.

от 300 р. - стоимость доставки по России. К заказу присваивается номер трекера, для остлеживания местоположения. - Деловые Линии - ЖелДорЭкспедиция - ПЭК - КИТ - ЦАП До транспортной компании – мы доставим бесплатно. Уточнить стоимость по т. 8 800 700-29-40

- стоимость посылки по всей России. К посылке присваивается трек-номер, для отслеживания местоположения. Город отправления: Таганрог (по России)

300 р. - стоимость посылки по всей России. К посылке присваивается трек-номер, для отслеживания местоположения. Город отправления: Таганрог (по России)

Доставка заказа по России осуществляется после подтверждения оплаты в тот же день (если оплата сделана до 14 ч.00 мин.), или на следующий рабочий день (если оплата сделана после 14 ч.00 мин)

1. Возврат или обмен бракованного товара производится в течение 1 (одного) месяца со дня получения товара (для оборудования в течении 6 (шести) месяцев со дня получения товара).

2. Доставка бракованного товара осуществляется за счёт клиента. (Если брак подтверждается - стоимость доставки компенсируется (Только для отправлений почтой России). Для этого необходимо предоставить чек почты России)

а также, при наличии Сопроводительного листа 3. Приём бракованного товара осуществляется при наличии оригинальной упаковки (если есть) и полной заводской комплектации,

4. Возвращенный товар остаётся на экспертизу на срок от 7 до 10 дней. В течение этого срока выносится решение о замене брака.

5. Возврату и обмену не подлежит:

- сетевые и автомобильные зарядные устройства;

- динамики, микрофоны, шлейфа с паянными контактными площадками;

- микросхемы и расходные материалы;

- специфический товар, завезённый под специальный заказ Клиента;

- товар, реализованный в рамках распродажи по сниженным ценам, или уценённый товар. Это условие не касается товара с заводским браком;

- товар ошибочно заказанный Клиентом.

6. Гарантия недействительна в следующих случаях:

- при наличии механических, термических повреждений, следов коррозии, разборки, пайки;

- некомплектности;

- при наличии следов постороннего вмешательства: следы вскрытия, следы несанкционированного ремонта;

- при повреждении пломб TAGGSM-RU, голограмм, защитной плёнки.

- при несовместимоси купленного Вами изделия с другим Вашим оборудованием.

7. Если товар признаётся бракованным, то производится его замена на аналогичный. В случае отсутствия данного товара на складе, Поставщик возмещает Клиенту стоимость бракованного товара.

8. Без заполненного по правилам сопроводительного листа брак автоматически будет отправлен обратно по адресу. (Обязательными полями для заполнения являются "Дата покупки", "Номер накладной", "Дефект")

9. Претензии по пересорту товара, недостаче товара, а также по наличию механических повреждений - принимаются в течении 2 (двух) дней, после получения товара покупателем.

10. Оплата товара подразумевает согласие Покупателя с данными условиями.

Согласно Закона «О защите прав потребителя» ст.26.1. Дистанционный способ продажи товара :

Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара-в течение семи дней. Возврат товара надлежащего качества возможен, в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара.